Британия планирует увеличить численность своих войск в Балтии

Увеличение войск может быть направлено на то, чтобы отбить у России желание снова нападать на Украину.

В настоящее время в Эстонии дислоцировано 830 британских солдат, в Польше их около 130.

Тем временем британское СМИ Sky News сообщает, что Великобритания направила в Украину 30 солдат из элитных подразделений. Они будут обучать украинских военнослужащих работе с противотанковыми ракетами, недавно поставленными Украине Великобританией.

Напряженность в Киеве и на Западе в связи с концентрацией российских войск на границах Украины, что вызывает опасения по поводу нового российского вторжения, не ослабевает в течение уже нескольких недель.