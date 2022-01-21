Пт, 21.01.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны
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Британия планирует увеличить численность своих войск в Балтии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Великобритания рассматривает возможность увеличения численности военнослужащих в соседних с Украиной государствах-членах НАТО - странах Балтии и Польше, сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в британском Минобороны.

Увеличение войск может быть направлено на то, чтобы отбить у России желание снова нападать на Украину.

В настоящее время в Эстонии дислоцировано 830 британских солдат, в Польше их около 130.

Тем временем британское СМИ Sky News сообщает, что Великобритания направила в Украину 30 солдат из элитных подразделений. Они будут обучать украинских военнослужащих работе с противотанковыми ракетами, недавно поставленными Украине Великобританией.

Напряженность в Киеве и на Западе в связи с концентрацией российских войск на границах Украины, что вызывает опасения по поводу нового российского вторжения,  не ослабевает в течение уже нескольких недель.

Россия отвергает обвинения в планировании вторжения на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию из-за опасений, что Киев слишком сблизится с НАТО.


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