Совет по фискальной дисциплине: нет признаков того, что скоро инфляция остановится

Совет указывает, что запланированные в законе о бюджете средства на непредвиденные расходы в 2022 году уже израсходованы, а принятое в начале января правительством решение об увеличении финансирования этой программы на 300 млн евро приведет к увеличению дефицита бюджета текущего года.

Недавно коалиционные партии договорились о новых механизмах поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы в размере 260 млн евро. По словам представителей СФД, это может вызвать необходимость еще более значительного увеличения средств на непредвиденные расходы и неизбежно приведет к увеличению дефицита бюджета.

Председатель совета Инна Штейнбука отмечает, что дефицит бюджета является одной из причин роста цен, но в Латвии уже сейчас один из самых высоких уровней инфляции среди стран Европейского союза (ЕС).

"Дальнейшее увеличение дефицита не является хорошей практикой, поскольку оно будет стимулировать рост цен и в некотором роде создаст порочный круг - непропорциональная государственная поддержка для смягчения последствий инфляции приведет к еще более быстрому росту цен", - указала Штейнбука.

СФД отмечает, что инфляция стала серьезной проблемой, и нет никаких признаков того, что она остановится в ближайшем будущем. Напротив, деловые и потребительские ценовые ожидания, фьючерсные цены на энергоносители, цены производителей и другие факторы говорят об обратном. Подорожание энергоносителей уже оказывает болезненное воздействие на потребителей и может привести к существенному замедлению темпов экономического роста, падению покупательной способности населения и снижению конкурентоспособности энергоемких производств.

По мнению совета, правительству следует избегать поощрения роста цен в строительстве, где рост инфляции уже значителен, возможно, даже ценой отмены проектов, если прогнозируемые затраты слишком высоки.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году среднегодовая инфляция в Латвии достигла 3,3%, однако динамика инфляции была быстрой - 2021 год завершился с инфляцией 7,1% в четвертом квартале. В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены выросли на 7,9% - это самый быстрый рост цен с марта 2009 года и третий по величине в ЕС после Эстонии и Литвы.

СФД напоминает, что высокий уровень цен на энергоресурсы по-прежнему является одним из основных факторов, сдерживающих экономику и вызывающих инфляцию как в Латвии, так и во многих развитых странах мира. К сожалению, рынок фьючерсов на энергоресурсы показывает, что надежды на снижение цен в ближайшем будущем невысоки. Поэтому государству следует разработать дальновидную государственную политику жизни в условиях энергетического кризиса.

Совет упоминает, что механизм экономической политики должен включать в себя аспекты социальной и предпринимательской конкурентоспособности, чтобы беднейшие слои общества были защищены, а компании или энергоемкие отрасли не теряли своей конкурентоспособности на международном рынке.

Кроме того СФД отмечает, что проект плана общего правительственного бюджета Латвии на 2022 год предусматривает, что дефицит бюджета в этом году составит 4,8% валового внутреннего продукта (ВВП), что к концу года приведет к общему долгу в размере 51,7% от ВВП. Однако уже сейчас существует вероятность того, что дефицит бюджета и государственный долг будут выше из-за распространения Covid-19 и высокой инфляции, которые требуют дополнительных мер поддержки.

СФД также подчеркивает, что правительство в настоящее время работает в очень сложных условиях и сталкивается с сильным давлением со стороны заинтересованных сторон.

Совет призывает правительство избегать общих мер по разогреву экономики, которые не оказывают долгосрочного положительного влияния на экономический потенциал, и сбалансировать потребность в государственной помощи с фискальной ответственностью.