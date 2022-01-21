В какую сумму обойдутся маски и респираторы, если носить их правильно?

От 70 центов до 1,17 евро за штуку - таков был диапазон цен на респираторы FFP2 в посещенных Латвийским радио торговых местах. Со следующего вторника, 25 января, эту защиту для рта и носа нужно будет носить в публичных местах.

Но разрешены будут и медицинские маски. И здесь, по сравнению с респираторами, диапазон цен выше.

Получается, что разница между самой дорогой и самой дешевой медицинской маской - в четыре раза, в свою очередь между респираторами - более чем в полтора раза. Кроме того,

разница у медицинских масок в плане качества и безопасности не наблюдается, тогда как у респираторов она заметна.

Мнгоразовые тканевые майки могут стоить даже больше, чем самый дорогой найденный Латвийским радио респиратор. Однако необходимость менять респираторы означает необходимость расстаться с большей суммой денег.

Например, если покупать медицинские маски по 16 центов за штуку и за день менять их несколько раз, то в месяц это выйдет примерно 15 евро. В свою очередь респираторы, которые стоят один евро и которые можно носить восемь часов, обойдутся в месяц примерно в 30 евро.

Респираторы можно носить весь день, а при хороших условиях - даже несколько, рассказал профессор Рижского университета Страдиня Ивар Ванадзиньш. Впрочем, он отмечает, что

респираторы нужно хранить в чистом бумажном пакете, а не в кармане или сумке.

По его мнению, есть риск, что из-за новых правил люди будут экономить и менять защиту для рта и носа реже.

"Во-первых, тогда он больше не будет работать как респиратор, так как больше не защищает. Его фильтр наполнен, и мы дышим через края. Если делать это больше, чем несколько дней, то маска, конечно, становится идеальной кормушкой для всех микроорганизмов", - указал Ванадзиньш.

Специалист поддерживает новый порядок ношения масок и респираторов, отмечая, что правительству нужно было ввести его еще осенью.