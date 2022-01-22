Фото ⟩ Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) попал в ДТП в Лос-Анджелесе в пятницу. Об этом сообщает TMZ.
Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) попал в ДТП в Лос-Анджелесе в пятницу. Об этом сообщает TMZ.
По данным СМИ, около 17:00 по времени тихоокеанского побережья внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости. От удара машина актера оказалась одним колесом на капоте легкового автомобиля.
По предварительной информации источников в полиции, вина в ДТП лежит на Шварценеггере, который сделал поворот налево на красный сигнал светофора.
Сам Шварценеггер не пострадал, женщина в легковом автомобиле получила травму головы и была госпитализирована.