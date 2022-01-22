Видео ⟩ Журналистку в прямом эфире сбила машина. Она продолжила репортаж

"О боже, меня сбила машина, но я в порядке! Все нормально, все в порядке. Вот вам и прямой эфир. Все хорошо. Меня уже сбивала машина в колледже примерно так же. Я рада, что я в порядке. Ты в порядке, я в порядке, все нормально", - говорила Йоргей, пока на экране творилась неразбериха.

После того, как она вернулась в кадр, ведущий шоу Тим Ирр спросил коллегу, как она себя чувствует и что произошло, на что корреспондентка ответила: "Я даже не знаю, Тим. Вся моя жизнь пронеслась у меня перед глазами. Но это прямой эфир. Все нормально. Я думала, что я стою в безопасном месте, но очевидно камеру нужно передвинуть".

Позднее выяснилось, что Йоргей часто выезжает на репортаж одна, так было и в этот раз. "Мне казалось, что я в безопасности, поэтому я продолжила вести прямой эфир. Обожаю свою работу, никогда бы от нее не отказалась", – добавила корреспондентка и отметила, что после репортажа ее начальник отвез ее в больницу.