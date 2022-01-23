"Пандемия помогла". История Елены Пузаки - хозяйки "Кошкиного двора" из Прейли

"Кошкин двор" начинался с желания Елены найти помещение, где она могла бы вести курсы и творческие мастерские для взрослых и детей. Искала долго, пока не наткнулась на этот дом, выставленный на аукцион. Благодаря поддержке семьи, мужа, дом удалось купить. И так удачно совпало, что дом стал кошкиным — местом, где разместилась коллекция, и творческим пространством для всех.

Как началась коллекция

16 лет назад Елене на свадьбу подарили фигурку большого деревянного кота. Потом появился кот, когда молодая семья построила дом. 10 лет назад брат подарил ей на юбилей фигурку железного кота, которого сделал сам. "И все почему-то стали думать, что мне нравятся коты, — смеется Елена. — Потом фигурки стали дарить друзья, знакомые, и я постепенно их полюбила".

Сначала в доме была одна полочка с фигурками, потом две, потом их стало уже некуда ставить — складывали в коробки до лучших времен. Они наступили, когда появился дом, и второй этаж как нельзя лучше подошел для размещения коллекции. "Я решила показать свою коллекцию, чтобы она радовала не только меня", — говорит Елена.

Елена Пузака, хозяйка "Кошкиного двора" в Прейли ФОТО: Евгений Ратков

Елена Пузака на фоне коллекции "Кошкиного двора" в Прейли. Сейчас в коллекции более двух тысяч экспонатов. Это не только статуэтки и игрушки, но и разные другие предметы с изображением или в форме хвостатых и полосатых.

Удивительный дом

"Кошкин двор" располагается в доме с богатой историей. До Второй мировой войны он принадлежал еврейской общине. Потом здесь открыли детский сад. Затем 30 лет в доме находился загс, и теперь многие, кто приходит к Елене в гости, радостно вспоминают, как они тут расписывались. Аура в этом доме ждет людей, чтобы избавляться от плохого настроения, говорит хозяйка.

Елена обратилась в Прейльский краеведческий музей, чтобы найти архивные фотографии дома и сделать небольшую экспозицию о нем.

Коты приходят сами

О том, что строится кошкин дом, первыми прознали соседские коты, рассказывает Елена. Когда во дворе укладывали брусчатку, они втроем просто приходили и смотрели на процесс. Однажды заливали цемент, и коты решили, что нужно увековечить свои следы в таком важном для них месте.

"Приезжаю, а весь цемент "в лапку"… Ну решили: пусть остается. Значит, так надо". На открытие домика Елене подарили кошачий корм с намеком на то, что нужно здесь завести своего живого талисмана. Пока Елена об этом думает, корм едят пушистые соседи.