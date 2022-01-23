"Пандемия помогла". История Елены Пузаки - хозяйки "Кошкиного двора" из Прейли

В Прейли в октябре 2020 года открылся "Кошкин двор" (Kaķu sēta). Это многофункциональное пространство, наполненное светлой энергией своей хозяйки и людей, которые сюда приходят за вдохновением и хорошим настроением. Рассказывает "Чайка".
Как возникла идея этого удивительного места, почему в маленьком Прейли сконцентрировано столько талантливых людей, и как в повседневности не опускать руки, открывая новые возможности, рассказывает создательница "двора" Елена Пузака в рамках проекта "Чайки" "Уникальная Латгалия".
Елена — коренная прейльчанка, ей 40 лет. Фанатка котов, кошатница — это не про нее, но тем более удивительно, что именно усатые-полосатые во многом изменили ее жизнь.
Почему коты
Сначала было увлечение флористикой. Оно началось много лет назад, когда Елена родила первенца, и ей хотелось куда-то вырваться из дома, чтобы немного развеяться. Елена до сих пор увлечена составлением букетов. Но делает их не из живых цветов, потому что они очень недолговечны, ее фишка — красивые, полезные букеты, которые могут долго стоять. Она получает много заказов, особенно перед праздниками.
По профессии Елена педагог, учитель начальных классов и логопед. Сейчас она в Резекненской технологической академии получает также квалификацию педагога для работы с детьми со специальными потребностями и онлайн учится на "сказочного терапевта". Ей очень нравится работать с детьми, она убеждена, что работать можно со всеми, главное желание и способность видеть, что в каждом ребенке есть талант.
"Кошкин двор" начинался с желания Елены найти помещение, где она могла бы вести курсы и творческие мастерские для взрослых и детей. Искала долго, пока не наткнулась на этот дом, выставленный на аукцион. Благодаря поддержке семьи, мужа, дом удалось купить. И так удачно совпало, что дом стал кошкиным — местом, где разместилась коллекция, и творческим пространством для всех.
Как началась коллекция
16 лет назад Елене на свадьбу подарили фигурку большого деревянного кота. Потом появился кот, когда молодая семья построила дом. 10 лет назад брат подарил ей на юбилей фигурку железного кота, которого сделал сам. "И все почему-то стали думать, что мне нравятся коты, — смеется Елена. — Потом фигурки стали дарить друзья, знакомые, и я постепенно их полюбила".
Сначала в доме была одна полочка с фигурками, потом две, потом их стало уже некуда ставить — складывали в коробки до лучших времен. Они наступили, когда появился дом, и второй этаж как нельзя лучше подошел для размещения коллекции. "Я решила показать свою коллекцию, чтобы она радовала не только меня", — говорит Елена.
Елена Пузака на фоне коллекции "Кошкиного двора" в Прейли. Сейчас в коллекции более двух тысяч экспонатов. Это не только статуэтки и игрушки, но и разные другие предметы с изображением или в форме хвостатых и полосатых.
Удивительный дом
"Кошкин двор" располагается в доме с богатой историей. До Второй мировой войны он принадлежал еврейской общине. Потом здесь открыли детский сад. Затем 30 лет в доме находился загс, и теперь многие, кто приходит к Елене в гости, радостно вспоминают, как они тут расписывались. Аура в этом доме ждет людей, чтобы избавляться от плохого настроения, говорит хозяйка.
Елена обратилась в Прейльский краеведческий музей, чтобы найти архивные фотографии дома и сделать небольшую экспозицию о нем.
Коты приходят сами
О том, что строится кошкин дом, первыми прознали соседские коты, рассказывает Елена. Когда во дворе укладывали брусчатку, они втроем просто приходили и смотрели на процесс. Однажды заливали цемент, и коты решили, что нужно увековечить свои следы в таком важном для них месте.
"Приезжаю, а весь цемент "в лапку"… Ну решили: пусть остается. Значит, так надо". На открытие домика Елене подарили кошачий корм с намеком на то, что нужно здесь завести своего живого талисмана. Пока Елена об этом думает, корм едят пушистые соседи.
Своих самодельных уникальных котов для пополнения коллекции стали дарить латгальские и прейльские мастера, из разных стран фигурки привозила сама Елена и ее друзья. Часто котов приносят дети и другие посетители мастерских — у каждой фигурки или изделия своя история. "Это так трогательно — когда приходит ребенок, а в кулачке что-то зажато. И он просит: "Лена, можно мой кот будет жить у тебя?", — говорит хозяйка.
Однажды свою семейную реликвию принес неизвестный мужчина — комплект из куклы и трех котов, вырезанных из дерева.
Коты — это не только статуэтки, это подушки, кружки, вешалки, бижутерия, часы, в общем, самые разные функциональные предметы. Есть здесь свои коты счастья — если их потрогать и погладить, желания сбудутся.
Сейчас в коллекции около 2 000 котов и их изображений.
Звуки мяу
"Кошкин двор" — это место, куда круглый год можно приходить на мастер-классы, экскурсии, устраивать свои праздники, посиделки, корпоративы, свадьбы. Экскурсионные программы разработаны для разных категорий. Все происходит с соблюдением условий эпидемиологической ситуации и по предварительной записи.
На первом этаже при поддержке самоуправления создана большая детская комната с бассейном из шариков — сюда можно привести детей или оставить их на несколько часов под присмотром. Во дворе есть летний детский кошкин домик — для детских дней рождения. На втором этаже, в окружении коллекции, посетителям предлагается почувствовать себя учениками интерактивного класса, где можно узнать интересные факты о котах и даже услышать их мурлыканье. Елена и ее маленький коллектив устраивают и выездные праздники.
В "Кошкин двор" приходят дети, сениоры, рабочие коллективы, однажды даже байкеры попросились в гости. Здесь интересно всем. На мастер-классах занимаются разнообразными видами рукоделия: шитьем, рисованием, мыловарением, изготовлением украшений и т. д.
Пандемия помогла
Свое предприятие в Службе госдоходов Елена официально зарегистрировала утром 15 марта 2020 года. А вечером стало известно, что в Латвии все закрывается и отменяется. "И я подумала: куда же я лезу? Был такой страх. А потом я поняла, что это время, чтобы все без спешки сделать так, как я хочу. Люди поддерживали. Если бы не пандемия, то я бы и половины не сделала из того, что есть сегодня", — признается Елена.
Официальное открытие состоялось 1 октября 2020 года. Елена приурочила его ко Дню учителя, своему любимому празднику.
Так сложилось, что именно в разгар пандемии приходило много идей по развитию домика, многие из которых осуществились, а многие — еще в замысле. На весну запланировано оборудование кошачьей интерактивной тропы во дворе. Также Елена думает об установке солнечных панелей на крыше дома, поскольку внутри нет центрального отопления. Ещё одна сокровенная мечта — сделать в "Кошкином дворе" центр развития для особенных детей.
Концентрация талантов
Прейли — удивительный городок, где сконцентрировалась масса талантливых людей. "Чайка" уже рассказывала читателям о знаменитой кукольнице Владлене — она, кстати, подарила Елене куклу-кошку Жозефину, о галерее Nestor Custom. Есть здесь и замечательные керамики, и хозяйство, которое разводит улиток, и масса других интересных мест. Елена говорит, что все они живут дружно, не конкурируют, советуют друг друга туристам. "Наверно потому, что мы хорошие", — улыбаясь говорит Елена.
Видео: Инна Плавока и Евгений Ратков
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