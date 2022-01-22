Бывшего чемпиона UFC и актёра Олега Тактарова жестоко избили толпой

54-летний Тактаров пострадал на мексиканском курорте в туристической зоне Ривьера-Майя. Судя по всему, инцидент произошёл около десяти дней назад, но широкой общественности об этом стало известно только сейчас. Бывший боец сообщил, что на него напали толпой, когда он заступился за девушку.

"Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришёл в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как майкой мне обмотали лицо и избивали", - приводит слова Тактарова FightTime.

Со слов Тактарова, избиение продолжалось минут сорок, и когда наконец приехала полиция, он вздохнул с облегчением. Так как каждую секунду думал, что умрёт.

В консульстве России в Мексике добавили, что следят за ситуацией и будут готовы вмешаться, если россиянин столкнётся с предвзятым отношением при рассмотрении дела. "Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", - сказал дипломат в беседе с ТАСС.

"Чемпионат" пишет, что Тактаров находится в Мексике с середины декабря. Там он проводит небольшие мастер-классы, тренируется в клубе бразильского джиу-джитсу Gracie Barra, активно отдыхает и даже занимается написанием книги.