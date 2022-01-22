Передача: большая часть населения не сможет получить компенсацию за электроэнергию

Намерение компенсировать подорожание централизованного теплоснабжения только для тех жителей, которые получают его от поставщиков по цене больше, чем 68 евро за мегаватт-час, исключает, например, рижан, так как тариф на тепло в Риге несколько ниже - 66,76 евро за мегаватт-час.

В ходе обсуждения президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что неясно, по каким критериям политики установили, например, потолок "экстремального подорожания" на природный газ в размере 34 евро за мегаватт-час.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) подчеркивает, что компенсация домохозяйствам повышения цены на природный газ поможет около 52 тысячам домохозяйств, чьи счета за отопление теперь увеличились со 150 евро до 400 евро в месяц.

Он не согласен с утверждением, что жители, которые используют для отопления природный газ, получают поддержку, а те, кто использует тепловые насосы, для работы которых требуется электричество, остаются без поддержки.

Министр указал, что эту часть населения планируется поддержать за счет временной отмены платежей обязательной закупочной составляющей.

Цена тепловой энергии в 68 евро за мегаватт-час в настоящее время превышает только в некоторых местах, таких как Сигулда, Озолниеки и Олайне.

Между тем, в большинстве муниципалитетов она ниже, в том числе в некоторых всего на десять центов ниже предлагаемого максимального потолка цен. В ходе обсуждения председатель Латвийской ассоциации самоуправлений Гинт Каминскис заявил, что по крайней мере часть этих самоуправлений сможет помочь своим жителям жилищными пособиями.