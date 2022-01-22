Финские специалисты считают, что Covid-паспорта не помогают сдерживать вирус

По словам Салимена, теперь, когда омикрон-штамм заменил дельту, необходим новый подход, пишет Helsingin Sanomat.
Целью внедрения паспортов коронавируса было сохранить общество открытым и поддержать экономику, не допуская обострения эпидемии. "Осенью были введены паспорта с мыслью о том, что это уменьшит инфекцию. В случае дельты это сработало", – сказал Салминен.
В письме Министерству социальных дел и здоровья он указал,
что вакцинированные люди заражаются омикрон-штаммом почти так же легко, как и невакцинированные, и это делает паспорта коронавируса бесполезными.
Салминен считает, что использование Covid-паспортов при получении общественных услуг может ускорить эпидемию, если это сопровождают различные контакты. При этом он отметил, что считает вакцинацию эффективной для защиты от тяжелого хода болезни.
Салминен отметил, что одна из проблем, которые возникнут в случае отказа от Covid-паспортов, будет то, что снова придется думать о том, как организовать путешествия в ЕС.