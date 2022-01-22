Финские специалисты считают, что Covid-паспорта не помогают сдерживать вирус

По словам Салимена, теперь, когда омикрон-штамм заменил дельту, необходим новый подход, пишет Helsingin Sanomat.

Целью внедрения паспортов коронавируса было сохранить общество открытым и поддержать экономику, не допуская обострения эпидемии. "Осенью были введены паспорта с мыслью о том, что это уменьшит инфекцию. В случае дельты это сработало", – сказал Салминен.

В письме Министерству социальных дел и здоровья он указал,

что вакцинированные люди заражаются омикрон-штаммом почти так же легко, как и невакцинированные, и это делает паспорта коронавируса бесполезными.

Салминен считает, что использование Covid-паспортов при получении общественных услуг может ускорить эпидемию, если это сопровождают различные контакты. При этом он отметил, что считает вакцинацию эффективной для защиты от тяжелого хода болезни.