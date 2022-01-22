22 января в одном абзаце ⟩ Компенсации не всем, продление ЧС на границе, ветры до марта

Прекрасная суббота... Один выходной прошел, второй еще впереди - лепота! Может, и стоит весь день не смотреть новости, чтобы не напрягаться. Но в конце дня, все-таки, стоит изучить самые важные события.
События дня в одном абзаце
Данных по Covid-19 снова пришлось ждать целую вечность. Но в итоге они пришли - 5789 новых случаев. Кумулятивная заболеваемость растет и, судя по всему, дальше будет только хуже. Антирекорд не побит, зато стало известно, что около 40% из новых случаев составляют дети и подростки. Лаборатории завалены тестами, они просят выдавать сертификаты и по уровню антител. А Финляндии уверены, что Covid-паспорта не сильно помогают сдерживать вирус. Тем временем самый известный спортсмен-антиваксер Новак Джокович вложился в разработку лекарства от Covid. Впрочем, ученые настроены не слишком оптимистично. Между тем больше всего люди переживают из-за цен на электроэнергию. И не зря, ведь компенсацию получат не все! На помощь приходит RNP, рассказывает как самостоятельно "снизить счета". Зато деньги есть на продление ЧС возле границы с Беларусью - на это уйдет чуть менее четырех миллионов евро. Эпидемия ДТП тоже не сходит на нет, автомобиль не смог заехать на трап автоэвакуатора, что стало причиной смерти одного человека. А помните мужчину, которого доставали из-под машины? Он за это время умудрился позвонить родственникам! В спорте тоже радостей мало - Остапенко вылетела и из парного турнира Australia Open. Может, новый магазин Lidl обрадовал бы людей, но рассчитывать на это в ближайшем будущем не приходиться. Как и на то, что ветры успокоятся - до февраля-марта нужно быть готовыми к сильным порывам. В поисках хороших новостей заглянули за границу - тоже нет. Германия запрещает Эстонии помогать Украине вооружением. А в самой Эстонии знаменитый адвокат проигрывает дело женщине без какого-либо юридического образования. Дело смерти 22-летней Габби Петито, видимо, раскрыто - убийца написал о содеянном в своем дневнике. А российского спортсмена и актера Олега Тактарова избили в Мексике. Взгляд в прошлое только напоминает о страшных преступлениях в 60-е годы в Риге.
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