Вс, 23.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija
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Украина просит Германию помочь со шлемами и бронежилетами

ФОТО: AP/Scanpix

Украина снова попросила о помощи Германию - нужны шлемы и бронежилеты - и одновременно пригласила канцлера Олафа Шольца лично вступить в разговор о возобновлении переговоров в "нормандском формате", включающем Украину, Россию, Францию и Германию.

В настоящее время Украине очень срочно нужны 100 000 шлемов и бронежилетов для добровольцев, которые заявились защищать свою родину вместе с вооруженными силами, сообщил газете Handelsblatt посол Украины в Германии Андрей Мельник

При этом он еще раз подчеркнул, что Украине нужно и вооружение.

"Ситуация настолько серьезна, что правительству Германии незамедлительно нужно пересмотреть и поменять курс относительно поставок вооружения в Украину", - высказался посол.

Как сообщалось, Германия в субботу заявило, что в феврале готовиться поставить Украине полевые госпитали, но отказало в поставках вооружения.

"Правительству Германии нужно делать все, чтобы деэскалировать кризисную ситуацию, но поставка оружия не будет полезной - это признает федеральное правительство", - заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.


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