Украина просит Германию помочь со шлемами и бронежилетами

В настоящее время Украине очень срочно нужны 100 000 шлемов и бронежилетов для добровольцев, которые заявились защищать свою родину вместе с вооруженными силами, сообщил газете Handelsblatt посол Украины в Германии Андрей Мельник

При этом он еще раз подчеркнул, что Украине нужно и вооружение.

"Ситуация настолько серьезна, что правительству Германии незамедлительно нужно пересмотреть и поменять курс относительно поставок вооружения в Украину", - высказался посол.

Как сообщалось, Германия в субботу заявило, что в феврале готовиться поставить Украине полевые госпитали, но отказало в поставках вооружения.