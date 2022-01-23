Вс, 23.01.2022
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Первого пьяного шофера в году судили в э-формате, он отправлен в тюрьму

ФОТО: Ekrānuzņēmums/900 sekundes

В суде Латгальского предместья Риги дело первого пьяного шофера в этом году было рассмотрено не в традиционной форме с кучей бумаг на столе судьи, а в э-формате, который значительно ускоряет принятие обвинительного решения.

Как сообщает передача TV3 900 sekundes, председатель суда Сигне Гринберга, которая была судьей этого дела, чувствовала себя уверенной в возбуждении дела в э-формате, так как пьяный шофер признал свою вину и уже был известен идентичными нарушениями в прошлом.

"Так как он уже несколько раз попадал в поле зрения и был судим, и у него есть опыт в этой юридической сфере, но по-прежнему остается нигилистическое отношение с его стороны, он продолжал водить, будучи пьяным с довольно крупными промилле", – рассказала Гринберга.

Главным преимуществом рассмотрения дела в э-формате является экономия времени. 3 января водитель не успел выйти из полицейского изолятора, а прокурор уже ознакомился с делом.

Прокурор Каспарс Андрушкинс указывает на возможность войти в информационную систему прокуратуры, войти в дело, сразу увидеть все связанные документы. Соответственно, решение вступило в силу уже 13 января.

Подробнее об этом можно посмотреть в сюжете программы 900 sekundes.


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