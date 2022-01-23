Выявлено 4573 новых случая коронавируса

Оба умерших входили в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2519 случаев.

Всего вчера было сделано 20 455 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 23,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 335 541 жителя Латвии.

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах на этих выходных превысило 700, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 81 пациент с Covid-19, выписаны 16 человек. Общее число пациентов в больницах увеличилось за сутки с 633 до 719 человек.

В настоящее время в стационарах находятся 630 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 89 человек тяжелое.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил в начале января, что правительству придется принимать решения о новых ограничениях для борьбы с Covid-19, если число новых случаев заражения коронавирусом превысит 3000 в день, а количество пациентов в больницах достигнет 800, при этом именно число пациентов в больницах будет оцениваться как решающий показатель. На этой неделе в каждый рабочий день фиксировалось более 3000 заражений.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5785 новых случаев заражения коронавирусом, скончались деcять человек, сообщает LETA со ссылкой на Департамент статистики.

Восемь из десяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1090 человек, 94 из них - в реанимации.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 608,5 тыс., скончались 7,7 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжил расти и составил 2360, 2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 29,9%, этот показатель также вырос за сутки.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 9117 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 3670.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 311 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 218 пациентам, из которых 169 человек, то есть 77,5%, не вакцинированы, а у 49 человек (22,5 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 203,8 человек в день, на невакцинированных - в среднем по 333,7 человек в день.