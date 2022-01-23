Вс, 23.01.2022
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Рамзна Кадыров, глава Чечни

Фото ⟩ Дина Зузане поделилась пикантным снимком

Экс-супруга миллионера, владельца игорных залов и мецената Яниса Зузанса Дина поделилась в Instagram пикантным снимком в полупрозрачном платье. 

Фото получилось откровенным. Комментаторы поспешили отметить, что Дина стала выглядеть женственно и сексуально:

"Супер", "Очаровательна", "Невероятно красивое фото", "Так и надо чувствовать... Освободиться и наслаждаться... Очаровывать и наслаждаться жизнью", "Вы вернули женственность и сексуальность".

Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.

Развод Дины и Яниса Зузансов стал одной из наиболее обсуждаемых тем светской хроники в 2021 году. Экс-супруги являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения.


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