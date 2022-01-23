Фото ⟩ Дина Зузане поделилась пикантным снимком

Фото получилось откровенным. Комментаторы поспешили отметить, что Дина стала выглядеть женственно и сексуально:

"Супер", "Очаровательна", "Невероятно красивое фото", "Так и надо чувствовать... Освободиться и наслаждаться... Очаровывать и наслаждаться жизнью", "Вы вернули женственность и сексуальность".

Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.