Вс, 23.01.2022
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Британский МИД: Москва хочет привести к власти на Украине пророссийского лидера

ФОТО: BBC News

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков и назвала их имена. В Москве назвали эти обвинения дезинформацией, обвинив Британию в эскалации напряженности вокруг Украины.

Министерство иностранных дел Британии называет кандидатом Кремля на роль главы Украины бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.

В заявлении главы британского МИД Лиз Трасс говорится, что "опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".

В МИД России назвали дезинформацией заявление Лондона.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - говорится в ответном заявлении МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - иронизирует российский МИД.

Кто такой Евгений Мураев?

Евгений Мураев - депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах). 45-летний политик - бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев - лидер партии "НАШИ".

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в парламент. По информации украинских СМИ, он владел телеканалом NewsOne, потом основал телеканал "НАШ".

Он неоднократно высказывался за внеблоковый статус Украины и децентрализацию власти.

При этом против Мураева с 2018 года действуют российские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают одним из самых влиятельных пророссийских политиков в Украине, получившим прозвище "кум Путина" из-за своих близких отношений с российским президентом..

"У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - так Мураев отреагировал на сообщение британских властей.

Люди из окружения Януковича

Британский МИД утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.

В частности, они называют первого вице-премьера Украины времен Януковича Сергея Арбузова (2012-14 годы), который недолго в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра. Также в этом списке Андрей Клюев - первый вице-премьер (2010-2012 годы) и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича.

Бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и Николай Азаров - премьер-министр Украины в 2010-2014 года - также попали в британский список.

Британский МИД утверждает, что некоторые из пророссийских политиков контактируют с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину.

Близ границы с Украиной дислоцированы порядка 100 тыс. российских военнослужащих. США, Британия и их партнеры по НАТО выражают опасения, что Кремль может готовиться к новому вторжению на территорию Украины.

Страны Запада, включая Британию, угрожают Москве невиданными санкциями и изоляцией, если она начнет войну.

Москва отрицает, что планирует напасть на Украину.

"Россия должна снизить эскалацию, прекратить кампании агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии, - говорится в сообщении Форин-офиса. - Как неоднократно заявляла Великобритания вместе с нашими партнерами, любое военное вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить очень высокую цену".

Представитель британского МИД отказался ответить на вопросы, каким образом и когда Россия намерена сменить руководство Украины.


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