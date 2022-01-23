Латвийские саночники завоевали золото на чемпионате Европы

Латвийская команда выступала под № 8 в конкуренции 10 стран, и все три этапа латвийские спортсмены прошли быстрее всех, обогнав Россию, находившуюся на тот момент на лидирующей позиции, на 0,675 секунды.

До этого Витола завоевала бронзу среди женщин, она также была самой быстрой в возрастной группе U-23. Дуэт Ботс/Плуме также завоевал бронзу, и они тоже победили в зачете U-23.

В свою очередь Апарйодс на чемпионате Европы получил серебро, что позволило ему в общем зачёте Кубка мира занять третье место.