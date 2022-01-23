Видео ⟩ Уникальная операция по спасению собаки: к дрону привязали сосиску
В Великобритании собаку спасли уникальным образом - к дрону привязали сосиску, сообщили британские СМИ.
В Великобритании собаку спасли уникальным образом - к дрону привязали сосиску, сообщили британские СМИ.
Собачка породы джек-рассел-терьер по имени Милли выбралась из поводка и убежала в неизвестном направлении.
Позже ее нашли на илистой отмели у берега, недалеко от Портсмута. Милли могло в любой момент накрыть приливом и унести в море.
Ни полиция, ни пожарные, ни береговая охрана четыре дня не могли выманить ее на сушу, даже подплыв к Милли на кайаке.
Шансы на спасение становились все меньше, пока одному из спасателей в голову не пришла мысль привязать к дрону сосиску и так заманить собаку в безопасное место.
К счастью, "сосисочная стратегия" сработала и собака направилась вслед за сосиской.
"Если бы мы ее оттуда не увели, она могла бы умереть. Это было что-то, что мы раньше не пробовали", - добавил спасатель.
Милли снова удалось сбежать, но через два дня Милли нашли живой и здоровой в какой-то болотистой местности.
"Меня охватило облегчение, это просто фантастика, что она снова дома", - заявила хозяйка Милли.
Rescuers lead a dog 🐕 to safety by hanging a sausage from a drone pic.twitter.com/n1xtwgi1o3— Reuters (@Reuters) January 21, 2022