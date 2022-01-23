Фото ⟩ В Индии родился малыш с четырьмя ногами и руками

Пол ребенка пока не сообщается, но его уже с большим азартом фотографируют и снимают на видео, малыш стал своего рода местной знаменитостью.

Хотя в Индии этому событию придается религиозное значение, врачи подчеркивают, что это все же серьезный врожденный порок, вызванный осложнениями при беременности.

Baby born with four arms and legs now local celeb as people flock to see infanthttps://t.co/46zPVMghrZ pic.twitter.com/9hV4RF7Gm8 — Daily Star (@dailystar) January 18, 2022

В свою очередь в штате Уттар-Прадеш на севере Индии прославилась шестилетняя девочка с двумя носами.

Местные жители считают, что она олицетворяет Бога Ганешу, который является началом всего и символизирует мир и гармонию.

Поначалу все дети боялись девочку, но после пластической операции негативные проявления внимания поутихли. На индийских праздниках девочке дарят теперь подарки и деньги и просят благословения для своих детей.