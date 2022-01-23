Фото ⟩ В Индии родился малыш с четырьмя ногами и руками

Пол ребенка пока не сообщается, но его уже с большим азартом фотографируют и снимают на видео, малыш стал своего рода местной знаменитостью.
Хотя в Индии этому событию придается религиозное значение, врачи подчеркивают, что это все же серьезный врожденный порок, вызванный осложнениями при беременности.
В свою очередь в штате Уттар-Прадеш на севере Индии прославилась шестилетняя девочка с двумя носами.
Местные жители считают, что она олицетворяет Бога Ганешу, который является началом всего и символизирует мир и гармонию.
Поначалу все дети боялись девочку, но после пластической операции негативные проявления внимания поутихли. На индийских праздниках девочке дарят теперь подарки и деньги и просят благословения для своих детей.
Хотя ее внешний вид на данный момент изменить нельзя, врачи советуют подождать, пока она станет постарше, чтобы сделать еще одну косметическую операцию. Сейчас идет поиск финансовой помощи для этих целей.