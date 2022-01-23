23 января в одном абзаце ⟩ Три года Кариньша, 24 млн евро в лотерее и смерть в Атлантике

Сегодня SPKC, похоже, справился с техническими неполадками последних дней и своевременно сообщил о 4573 новых случаях коронавируса в Латвии. Отметим, что в больницах ситуация тревожная - общее число пациентов увеличилось за сутки с 633 до 719 человек. Напомним, число 800 Павлютс ранее называл критерием для реагирования. В Новой Зеландии уже реагируют, с 24 января в стране вводится красный уровень опасности. Премьер-министр Джасинда Ардерн из-за новых ограничений даже отложила свою свадьбу. Тем временем хорошие вести получил литовец - он выиграл рекордную сумму в лотерее - 24 млн евро! Это самый большой приз не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Менее удачливой неделя выдалась для французского искателя приключений Жан-Жак Савена - в возрасте 75 лет он погиб в ходе одиночного плавания на гребной лодке через Атлантический океан. Пересечь его он планировал за три месяца, попутно "посмеявшись над старостью". Не сходит с повестки Украина. Для командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха заявление, что Крым никогда не вернется в состав Украины, закончилось рапортом об отставке. В свою очередь Британия обвинила Москву в попытке привести к власти в Украине пророссийских политиков и назвала их имена. Латвийский политолог Оярс Скудра от себя добавил, что России не нравятся самостоятельные действия стран Балтии, например, поставка противовоздушных ракетных систем Stinger и противопожарных ракетных систем Javelin для укрепления военной защиты Украины. Заканчивая глобальными событиями, отметим, что сегодня приступили к работе Олимпийские деревни и начали принимать первые делегации.