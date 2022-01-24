Почему Германия отказывается поставлять оружие Украине

По словам главы МИД Бербок, решение правительства ФРГ по поставкам оружия принято по историческим причинам, помня о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны. "Мысль о том, что немецкое оружие можно было бы использовать для убийства русских, очень тяжела для многих немцев", - пояснил DW Марсель Дирсус (Marcel Dirsus), научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Германия по-прежнему является одной из ведущих стран по производству и экспорту вооружений, который с 2016 по 2020 годы вырос на 21 процент. Крупнейшими покупателями немецкого оружия являются Южная Корея, Алжир и Египет.

Украина также входит в число импортеров. Согласно правительственным отчетам, ФРГ одобрила 97 экспортных операций в Украину на общую сумму 5,2 млн евро в 2020-м и в первой половине 2021 года. В основном это было стрелковое оружие, водолазное снаряжение и средства связи. Однако украинские власти проявляют интерес к боевым кораблям и системам ПВО.

Германия обычно ссылается на исторические причины, чтобы избегать решения подобных военных вопросов, однако и Украина в данном случае указывает на то же самое. Германия "несет ответственность и перед народом Украины, в которой во время нацистской оккупации погибло не менее восьми миллионов человек", сказал агентству dpa украинский посол Андрей Мельник.

Хотя оружие стало бы мощным сигналом поддержки, Марсель Дирсус сомневается, что оно действительно повысило бы шансы Украины против более крупного и лучше оснащенного противника. По его мнению, "российское правительство больше впечатлит угроза тяжелых экономических последствий, чем 2000 противотанковых орудий".

Критика Хабека за слова об "оборонительном оружии"

Заявления об оружии и военном вмешательстве могут быть опасны для немецких политиков. Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) испытал это на себе в прошлом году, когда высказался за отправку "оборонительного оружия" в Украину. Тогда на нынешнего вице-канцлера и министра экономики обрушился поток критики. Позже он заявил, что имел в виду только средства разминирования.

Что делает оружие "оборонительным", часто является субъективной точкой зрения. Между тем, по крайней мере некоторые члены правящих партий потребовали дать точное определение этого понятия.