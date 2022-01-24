Даугавпилсская больница ожидает наибольшего потока пациентов с Covid-19 в феврале

Он признал, что с Рождества ситуация в больнице относительно спокойна и особо не меняется, так как число одновременно лечимых пациентов с Covid-19 варьируется от 70 до 80. Выраженной перегрузки нет, однако есть отдельные проблемы, связанные с широким распространением инфекции в обществе, и одна из них выражается в том, что страдают врачи.

Кроме того, по словам Семенова, медики выпадают из лечебного процесса не только из-за Covid-19, но и из-за выгорания или перегрузки. Были коллеги, у которых обострились различные хронические проблемы, например, со спиной.

Омикрон-штамму характерно, что его больше диагностируют у пациентов, поступивших в приемное отделение с острыми заболеваниями другого вида. Поэтому этих пациентов изолируют от остальных.

Галерея: Covid-19 в Даугавпилсской больнице

Сейчас в больницу чаще попадают люди в возрасте старше 70 лет. Большая часть пациентов вакцинирована, однако Семенов объясняет это тем, что в целом охват вакцинацией в обществе очень большой. Поэтому вероятность того, что заразятся вакцинированные, гораздо выше.

В то же время руководитель больницы признал, что темпы вакцинации падают. Это связано с мнением, что омикрон-штамм легче переносится и распространение вируса скоро закончится, однако еще слишком рано, сказал Семенов.

"Сейчас преимущественно вирус и новый штамм распространяются не в рамках групп риска, а среди детей. По нашим прогнозам, наиболее интенсивный поток пациентов нас ожидает в феврале, в середине февраля, однако неизбежно дети и молодые люди отнесут вирус ближе к главной группе риска - пожилым людям, которые по-прежнему создают основной поток пациентов", - заявил руководитель больницы.