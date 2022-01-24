Павлютс поднимет вопрос о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием

Это передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что ситуация с Covid-19 соответствует прогнозам.

"Самое значительное отличие от того, что мы ожидали, - ситуация в больницах не изменилась так существенно. Вероятно, есть ряд причин, почему так происходит, в том числе то, что усиленно болеют дети и молодежь, и это очень большая часть инфицированных, в связи с чем в больницах мы влияния не видим", - пояснил политик.

Однако есть опасения, что, если массовая заболеваемость начнется среди людей старше 60 лет, ситуация в больницах может быстро ухудшиться.

В настоящее время пациентов с основным диагнозом Covid-19 в больницах меньше 500.

Сегодня на заседании коалиции Павлютс планирует предложить обсуждение дальнейших шагов по социальному дистанцированию, чтобы обеспечить непрерывную работу различных отраслей.

"Это еще больше удаленной работы везде, где только можно. Посмотрим, можем ли мы ограничить возможности собираться за пределами домашнего хозяйства, когда собираются люди из разных домохозяйств", - сказал министр.

Комментируя, могут ли эти шаги быть связаны, например, с ограничением занятий спортом, глава Минздрава признал, что это может быть один из примеров, но пока никаких строгих решений не сформулировано.