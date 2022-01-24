Объявлен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 нападающих:

Вратари: Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА)

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо"), Александр Елесин ("Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард")

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Артём Анисимов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард") Вадим Шипачёв ("Динамо"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Андрей Чибисов ("Металлург")

Запасные: Дмитрий Шугаев (вратарь, "Северсталь"), Семен Чистяков (защитник, "Авангард"), Александр Кадейкин (нападающий, "Салават Юлаев"), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв ("Трактор"), Станислав Галиев ("Динамо").

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. Главным тренером российской команды на Олимпиаде будет Алексей Жамнов, а его помощниками стали Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов, тренеры по физподготовке Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.