Успевает ли рост доходов за ростом цен и можно ли в странах Балтии прожить на "минималку"?

Рекордный рост

В исследовании участвовало 64 страны Европы, обеих Америк, Африки, Азии и Австралия, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В каждой стране свои особенности налогообложения: в ряде стран минимальная оплата труда освобождена от уплаты подоходного налога (Гонконг, Нигерия, Филиппины), в других же разница между "чистой" и "грязной" зарплатами достигает нескольких десятков процентов (в Литве - 27%, в Латвии - 14,4%, в Эстонии - 7,6%). Поэтому в исследовании рассматривались суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки либо на банковский счёт.

ФОТО: picodi.com

В 10 из 64 рассмотренных стран размер минимальной заработной платы не изменился с прошлого года. Среди этих стран Армения, Израиль, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Перу. А в Словении на момент проведения исследования размер выплат не был окончательно утверждён.

Самым высоким ростом минимальной заработной платы может похвастаться Черногория. Помимо повышения минимальной зарплаты в этой бывшей югославской республике была проведена налоговая реформа, в результате чего минимальная зарплата выросла по сравнению с прошлым годом с 222 € до 450 € "чистыми" (на 103%). Также значительным ростом минимальной зарплаты отличились Аргентина (55%), Турция (50%) и Казахстан (41%).

Литва в этом рейтинге заняла 14-е место: с прошлого года минимальная оплата труда в стране выросла на 13,6% (с 468 € до 533 € на руки). В Эстонии "минималка" выросла на 9,8% (19-е место рейтинга и 604 € "чистыми"). В Латвии не было повышения минимальной оплаты труда, но вырос размер необлагаемого минимума, поэтому заработная плата "на руки" выросла на 2,4% (46-е место рейтинга и 428 €).

Питание без изысков

Для данного исследования была сформирована условная продовольственная корзина и сопоставлена стоимость продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Стоимость такой продуктовой корзины в Литве на начало 2022 года составляет 78,47 евро, в Латвии - 83,17 €, а в Эстонии - 89,89 €.

ФОТО: picodi.com

Основные продукты питания, обеспечивающие одно лишь выживание, в Латвии составляют 19,4% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году аналогичная продуктовая корзина равнялась 20,2% от минимальной зарплаты. В Эстонии такая продуктовая корзина равна 14,9% от "минималки" (15,7% в 2021 году), а в Литве - 14,7% (16,1% в 2021 г.). Это значит, что рост зарплаты в этих странах опередил рост цен.

Где можно выжить, получая минимальную зарплату?

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее было решено сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

ФОТО: picodi.com

Первые места в этом рейтинге заняли Великобритания, Ирландия и Австралия: соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

Литва в этом рейтинге занимает 18-е место среди 64 стран, Эстония - 19-е место, а Латвия - 27-е место.