Под Айзкраукле в ДТП погиб человек

ДТП произошло на 15-м километре автодороги Айзкраукле - Екабпилс, когда автомобиль Audi 80 съехал с проезжей части. Один мужчина погиб на месте происшествия, а второй с травмами был доставлен в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 59 ДТП, в том числе 24 - в Рижском регионе, по десять - в Латгале и Земгале, восемь - в Видземе, а семь - в Курземе.

В последний день недели в авариях пострадали 13 человек, а один, уже упомянутый, погиб.