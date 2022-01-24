Под Айзкраукле в ДТП погиб человек
В воскресенье в волости Сецес Айзкрауклской волости в ДТП погиб один мужчина, еще один пострадал, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в волости Сецес Айзкрауклской волости в ДТП погиб один мужчина, еще один пострадал, сообщает агентство LETA.
ДТП произошло на 15-м километре автодороги Айзкраукле - Екабпилс, когда автомобиль Audi 80 съехал с проезжей части. Один мужчина погиб на месте происшествия, а второй с травмами был доставлен в медучреждение.
Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 59 ДТП, в том числе 24 - в Рижском регионе, по десять - в Латгале и Земгале, восемь - в Видземе, а семь - в Курземе.
В последний день недели в авариях пострадали 13 человек, а один, уже упомянутый, погиб.
Пьяными за рулем за сутки были пойманы 12 водителей, 120 автомобилей остановили за превышение скорости, а четырех - за агрессивную езду.