Мария Миронова покинула шоу "Танцы со звёздами" из-за болезни

Вечером 23 января в эфире телеканала "Россия 1" прошёл второй выпуск 13-го сезона шоу "Танцы со звёздами", который не обошёлся без потерь. В нём не смогла принять участие 48-летняя актриса Мария Миронова , которая на проекте выступала вместе с танцором Евгением Папунаишвили.

"Этот 13-й сезон "Танцев со звёздами" для нашей пары действительно стал 13-м, хоть я совсем не суеверна! Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне действительно было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжёлые, всё знаю, всё вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир!", - написала Миронова в Instagram.