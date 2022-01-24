Франция ужесточила ограничения для непривитых

Невакцинированные люди не могут посещать рестораны, бары, учреждения культуры и спортивные мероприятия, кроме того, они не могут пользоваться поездами и самолетами. До сих пор они могли это делать, предоставив отрицательный тест на Covid-19.

В будущем те, кто выздоровел после заражения коронавирусом, смогут получить сертификат, разрешающий неограниченный доступ к этим местам и мероприятиям.

Дальние поездки с отрицательным тестом без вакцинации разрешены только по особым причинам.

Временный доступ с тестом будет разрешен тем, кто согласится на вакцинацию.

Конституционный суд Франции утвердил новые правила ковид-сертификатов, однако указал, что их нельзя требовать на предвыборных политических митингах. Выборы президента Франции пройдут 10 апреля этого года.

Во Франции в последние две недели резко выросло число случаев заражения Covid-19, доминирующим штаммом стал омикрон.

В воскресенье во Франции было выявлено 390 000 новых случаев заражения. Семидневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составил 3300 случаев.