Франция ужесточила ограничения для непривитых
Во Франции в понедельник вступили в силу более строгие ограничения для невакцинированных против Covid-19 лиц, чтобы ограничить пятую волну распространения вируса, сообщает dpa.
Во Франции в понедельник вступили в силу более строгие ограничения для невакцинированных против Covid-19 лиц, чтобы ограничить пятую волну распространения вируса, сообщает dpa.
Невакцинированные люди не могут посещать рестораны, бары, учреждения культуры и спортивные мероприятия, кроме того, они не могут пользоваться поездами и самолетами. До сих пор они могли это делать, предоставив отрицательный тест на Covid-19.
В будущем те, кто выздоровел после заражения коронавирусом, смогут получить сертификат, разрешающий неограниченный доступ к этим местам и мероприятиям.
Дальние поездки с отрицательным тестом без вакцинации разрешены только по особым причинам.
Временный доступ с тестом будет разрешен тем, кто согласится на вакцинацию.
Конституционный суд Франции утвердил новые правила ковид-сертификатов, однако указал, что их нельзя требовать на предвыборных политических митингах. Выборы президента Франции пройдут 10 апреля этого года.
В воскресенье во Франции было выявлено 390 000 новых случаев заражения. Семидневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составил 3300 случаев.
Галерея: Протесты против ограничений во Франции