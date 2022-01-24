Литва поставит Украине ПЗРК Stinger и тепловизоры

Эти ПЗРК выделит Украине и Латвия, а Эстония планирует передать противотанковые ракеты Javelin. Эта помощь предоставляется после одобрения Правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.

Литва также планирует передать украинскому спецназу портативные тепловизоры, их остаточная стоимость превышает 342 000 евро.

"Искренне надеемся, что Украине не потребуется в это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Российские официальные лица неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение в Украину, но у границ Украины находится около 100 000 российских военных. Запад называет эту концентрацию российской армии подготовкой к войне, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.