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Витолиньш назвал окончательный состав сборной Латвии на Олимпиаде-2022

Родриго Аболс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш объявил окончательный состав команды, который примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

В окончательный состав команды Харийса Витолиньша вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 нападающих:

Вратари: Кристерс Гудлевскис ("Брюнэс", Швеция), Янис Калниньш ("Вякше", Швеция), Иварс Пунненовс ("Лангнау", Швейцария)

Защитники: Кристапс Зиле, Патрикс Озолс, Ральфс Фрейбергс, Оскарс Цибульскис, Карлис Чуксте (все - "Динамо" Рига), Увис Балинскис ("Литвинов", Чехия), Артур Кулда ("Крефельд", Германия), Янис Якс (ХК "Сочи", Россия)

Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Мартиньш Карсумс, (все - "Динамо" Рига), Родриго Аболс ("Эребру", Швеция), Андрис Джериньш ("Блэк Уингз", Австрия), Оскар Батня ("Юкурит", Финляндия), Рихард Букартс, Микс Индрашис (оба - "Адмирал", Россия), Робертс Букартс ("Витковице", Чехия), Каспар Даугавиньш ("Берн", Швейцария), Мартиньш Дзиеркалс ("Пльзень", Чехия), Роналдс Кениньш ("Лозанна", Швейцария), Ренарс Крастенбергс ("Филлах", Австрия), Денис Смирнов ("Женева-Серветт", Швейцария).

Отметим, что восемь из вышеперечисленных хоккеистов уже принимали участие в Олимпийских играх, а для 17 предстоящие Игры в Пекине станут первыми в карьере. Подготовку к Олимпиаде сборная Латвии начнёт 24 января, а 2 февраля подопечные Харийса Витолиньша отправятся в Пекин.

Зимние Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.


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