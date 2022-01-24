Витолиньш назвал окончательный состав сборной Латвии на Олимпиаде-2022

Отметим, что восемь из вышеперечисленных хоккеистов уже принимали участие в Олимпийских играх, а для 17 предстоящие Игры в Пекине станут первыми в карьере. Подготовку к Олимпиаде сборная Латвии начнёт 24 января, а 2 февраля подопечные Харийса Витолиньша отправятся в Пекин.