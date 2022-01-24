Телефонные мошенники за год "развели" жителей почти на 5 млн евро

При этом в прошлом году удалось предотвратить эпизоды мошенничества на сумму 3,3 млн евро.

Всего в прошлом году в четырех крупнейших латвийских банках зафиксировано 3180 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 950 333 евро.

Также имел место 1281 случай инвестиционного мошенничества на сумму 4 459 278 евро и 785 эпизодов мошенничества другого рода на сумму 1 654 550 евро.

При этом удалось предотвратить 4069 попыток телефонного мошенничества на сумму 2 186 506 евро, 1 712 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 889 094 евро и 175 эпизодов мошенничества другого рода на сумму 181 646 евро.

Ассоциация финансовой отрасли отмечает, что с учетом текущей ситуации и актуальных тенденций резко и существенно повышается удаленная доступность услуг и использование цифровых инструментов. Одновременно развивается и активность мошенников в цифровой среде.