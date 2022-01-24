Рецепт ⟩ Полезные и вкусные огуречные роллы за 5 минут

RUS TVNETLifestyleКухняПолезные и вкусные огуречные роллы за 5 минут 24 января 2022, 14:41Рецепт ⟩ Полезные и вкусные огуречные роллы за 5 минутrus.tvnet.lvПросто, вкусно и быстро: очередной рецепт от Екатерины, любительницы ПП-готовки! View this post on Instagram A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)Ингредиенты: 1 длинный огурец;творожный сыр/Philadelphia Light;укроп;креветки/сурими.Приготовление: С помощью ножа для чистки овощей нарезаем огурцы тонкими полосочками.Берем 2 огуречные полоски. Почти у самого края кладем начинку: творожный сыр + укроп + креветка.Аккуратно заворачиваем начинку в огурец.Готово!Понравился рецепт? Вот еще несколько, которые могут заинтересовать! НОВОСТИ ПАРТНЕРОВрецептысушикреветкироллыкухняправильное питание