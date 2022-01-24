Пн, 24.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija

Рецепт ⟩ Полезные и вкусные огуречные роллы за 5 минут

Просто, вкусно и быстро: очередной рецепт от Екатерины, любительницы ПП-готовки! 

Ингредиенты

  • 1 длинный огурец;
  • творожный сыр/Philadelphia Light;
  • укроп;
  • креветки/сурими.

Приготовление: 

  1. С помощью ножа для чистки овощей нарезаем огурцы тонкими полосочками.
  2. Берем 2 огуречные полоски. Почти у самого края кладем начинку: творожный сыр + укроп + креветка.
  3. Аккуратно заворачиваем начинку в огурец.
  4. Готово!

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