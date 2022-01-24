В Литве и Эстонии из-за сильного ветра подешевела электроэнергия. В Латвии - нет
В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском регионе на минувшей неделе цена на электроэнергию снизилась.
В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском регионе на минувшей неделе цена на электроэнергию снизилась.
Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 19% до 139,5 евро за мегаватт-час, в Эстонии - до 138,7 евро, а в Латвии осталась прежней - 165 евро, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.
"В середине января сильные ветра преобладали и в Швеции, откуда мы импортировали около 30% потребленной электроэнергии через соединение NordBalt. Это стало одной из основных причин падения выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в балтийских странах", - отметил директор стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.