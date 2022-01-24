В России засекретили данные об учредителях фонда предполагаемой дочери Путина

Фонд "Иннопрактика" был основан в 2012 году и с момента основания им руководит предполагаемая дочь Путина Тихонова. В совет "Иннопрактики" вошли несколько руководителей российских государственных компаний, которые являются приближенными Путина.

Фонд привлек к себе много внимания в 2015 году, когда стало известно, что "Иннопрактика" участвует в многомиллиардном проекте расширения Московского государственного университета (МГУ).

Журналисты "ЧТД" запросили выписку из реестра о фонде в декабре прошлого года - в ней заявлено, что единственным учредителем фонда является МГУ, а имена других учредителей исчезли.

Между тем, "Медуза" сообщает, что в выписке из ЕГРЮЛ о фонде, которую издание получило 21 января, больше нет раздела "Сведения об участниках/учредителях юридических лиц".

Однако про других юридических лиц эту информацию все же можно получить из реестра.