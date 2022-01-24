Пн, 24.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija
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В России засекретили данные об учредителях фонда предполагаемой дочери Путина

ФОТО: Reuters/ScanPix

Данные об учредителях фонда "Иннопрактика", которым руководит предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова, исчезли из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет издание "ЧТД".

Фонд "Иннопрактика" был основан в 2012 году и с момента основания им руководит предполагаемая дочь Путина Тихонова. В совет "Иннопрактики" вошли несколько руководителей российских государственных компаний, которые являются приближенными Путина.

Фонд привлек к себе много внимания в 2015 году, когда стало известно, что "Иннопрактика" участвует в многомиллиардном проекте расширения Московского государственного университета (МГУ).

Журналисты "ЧТД" запросили выписку из реестра о фонде в декабре прошлого года - в ней заявлено, что единственным учредителем фонда является МГУ, а имена других учредителей исчезли.

Между тем, "Медуза" сообщает, что в выписке из ЕГРЮЛ о фонде, которую издание получило 21 января, больше нет раздела "Сведения об участниках/учредителях юридических лиц".

Однако про других юридических лиц эту информацию все же можно получить из реестра.

По данным "ЧТД", информация об учредителях и членах ряда других организаций, которые связаны с властями, также исчезла из реестра. 


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