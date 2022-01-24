Стали известны имена знаменосцев сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине
Флаг Латвии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине понесут хоккеист Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума. Об этом сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK).
Флаг Латвии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине понесут хоккеист Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума. Об этом сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK).
Следуя принципу гендерного равенства, Международный олимпийский комитет (МОК) перед Олимпийскими играми в Токио решил, что у каждой делегации будет два знаменосца - один мужчина и одна женщина. Эта традиция продолжится и в Пекине.
Дарзиньш станет пятым хоккеистом сборной Латвии, которому выпадет честь нести флаг во время церемонии открытия Игр. Ранее этой чести удостоились Леонид Ведейс (1936), Харийс Витолиньш (2002), Артур Ирбе (2006) и Сандис Озолиньш (2010).
"Хочется верить, что после Олимпийских игр все спортсмены и делегация смогут собраться ещё раз, чтобы похвастаться полученными медалями и высокими результатами", - сказал Дарзиньш.
Тирума также не скрывала радости, отметив, что для неё большая честь нести флаг Латвии на последних для неё Олимпийских играх.
Напомним, Латвию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут представлять 57 спортсменов. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.