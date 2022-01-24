Пн, 24.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija

Стали известны имена знаменосцев сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине

Лаурис Дарзиньш и Элиза Тирума ФОТО: LETA/TVNET kolāža

Флаг Латвии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине понесут хоккеист Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума. Об этом сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK).

Следуя принципу гендерного равенства, Международный олимпийский комитет (МОК) перед Олимпийскими играми в Токио решил, что у каждой делегации будет два знаменосца - один мужчина и одна женщина. Эта традиция продолжится и в Пекине.

Дарзиньш станет пятым хоккеистом сборной Латвии, которому выпадет честь нести флаг во время церемонии открытия Игр. Ранее этой чести удостоились Леонид Ведейс (1936), Харийс Витолиньш (2002), Артур Ирбе (2006) и Сандис Озолиньш (2010).

"Хочется верить, что после Олимпийских игр все спортсмены и делегация смогут собраться ещё раз, чтобы похвастаться полученными медалями и высокими результатами", - сказал Дарзиньш.

Тирума также не скрывала радости, отметив, что для неё большая честь нести флаг Латвии на последних для неё Олимпийских играх.

Напомним, Латвию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут представлять 57 спортсменов. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.


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