Стали известны имена знаменосцев сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине

Следуя принципу гендерного равенства, Международный олимпийский комитет (МОК) перед Олимпийскими играми в Токио решил, что у каждой делегации будет два знаменосца - один мужчина и одна женщина. Эта традиция продолжится и в Пекине.

Дарзиньш станет пятым хоккеистом сборной Латвии, которому выпадет честь нести флаг во время церемонии открытия Игр. Ранее этой чести удостоились Леонид Ведейс (1936), Харийс Витолиньш (2002), Артур Ирбе (2006) и Сандис Озолиньш (2010).

"Хочется верить, что после Олимпийских игр все спортсмены и делегация смогут собраться ещё раз, чтобы похвастаться полученными медалями и высокими результатами", - сказал Дарзиньш.

Тирума также не скрывала радости, отметив, что для неё большая честь нести флаг Латвии на последних для неё Олимпийских играх.