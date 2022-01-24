24 января в одном абзаце ⟩ Силы НАТО в Восточной Европе, последний день тканевых масок и обвинение Ушакова
Сегодня - последний день тканевых масок на лицах жителей Латвии. Рассказываем, чем еще запомнится 24 января.
Сегодня - последний день тканевых масок на лицах жителей Латвии. Рассказываем, чем еще запомнится 24 января.
События дня в одном абзаце
Если вы еще не успели купить медицинские маски или респираторы, самое время это сделать. С завтрашнего дня тканевые маски запрещены. Последняя неделя шокировала количеством новых случаев Covid-19, но дальше может быть хуже. Глава NMPD прогнозирует до 10 000 в день. Растет не только количество новых случаев в день, но и цены за топливо. Водители в шоке: ездить на природном газе дороже, чем на дизеле, а Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе? В Литве и Эстонии из-за сильного ветра подешевела электроэнергия. В Латвии - нет. Коронавирус и цены на газ обсудили, на очереди Украина. НАТО направляет в Восточную Европу корабли и истребители, а Литва поставит Украине ПЗРК Stinger и тепловизоры. Ушакову предъявили обвинение в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения, а Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву. Спрятавшийся в отсеке для шасси мужчина пережил полет из Африки в Нидерланды, а в Германии студент открыл стрельбу в университете. Витолиньш назвал окончательный состав сборной Латвии на Олимпиаде-2022.
Все обсуждают
В понедельник, 24 января, на заседании Совета по сотрудничеству состоялась дискуссия о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием для ограничения распространения Covid-19, а также о поддержке жителей в энергокризис. После заседания прошла пресс-конференция, на которой правительство сообщило о новых решениях.
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