24 января в одном абзаце ⟩ Силы НАТО в Восточной Европе, последний день тканевых масок и обвинение Ушакова

В понедельник, 24 января, на заседании Совета по сотрудничеству состоялась дискуссия о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием для ограничения распространения Covid-19, а также о поддержке жителей в энергокризис. После заседания прошла пресс-конференция, на которой правительство сообщило о новых решениях.