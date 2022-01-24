Видео ⟩ На побережье Курземе вымыло неизвестное вещество

"Местоположение - в полосе вымытых морских водорослей на уровне самых высоких волн. У самой кромки моря я их не заметил", - сказал порталу TVNET Срауткалнс, который также запечатлел неизвестное вещество на видео.

Коричневые кучи он потрогал палкой, сделав вывод, что они мягкие, еще и запах у них необычный - пахнет "закопченной железной дорогой". По словам мужчины, запах не сильный, по крайней мере некоторое время на пляже его не ощущаешь. В свою очередь, в помещении можно почувствовать.

Видео: В Курземе море вымыло неизвестное вещество

Как указала порталу TVNET представитель VVD Айя Ялинска, служба получила информацию о субстанции странного происхождения, выброшенной на берег Балтийского моря, еще 18 января. Человек сообщил специалистам VVD, что вещество находится в Микельбаке Таргальской волости Вентспилсского края. "Вентспилсскому самоуправлению было поручено осмотреть пляж и собрать вещество. Это было успешно сделано между двумя штормами", - подчеркнула Ялинска.

Однако уже на следующий день в VVD вновь поступили сообщения о выброшенных на берег неизвестных веществах. На этот раз их вымыло на территории Вентспилса.

"Службы не смогли собрать вещество, так как 20 и 21 января в Вентспилсе наблюдался сильный шторм. Проверка указанных мест будет проведена 24 или 25 января, - сообщила Ялинска. - Поступила информация, что подобные вещества наблюдались в районе мыса Колка и возле Павилосты. Региональное управление Государственной службы окружающей среды связалось с муниципалитетами и велело собрать эти выбросы".

Остатки пальмового масла ФОТО: Государственная служба окружающей среды

Как напоминает VDD, очень часто после штормов на побережье наблюдаются разного рода выбросы.