Видео ⟩ На побережье Курземе вымыло неизвестное вещество

"Пахнет чем-то химическим… как закопченная железная дорога", - говорит Улдис Страуткалнс, который в воскресенье, 23 января, на пляже в Мазирбе заметил неизвестное вещество, вымытое из моря. Оказывается, Мазирбе - не единственное место, где было обнаружено это вещество. Его вымыло и на другие пляжи Курземе, сообщили порталу TVNET в Государственной службе окружающей среды (VVD).
"Местоположение - в полосе вымытых морских водорослей на уровне самых высоких волн. У самой кромки моря я их не заметил", - сказал порталу TVNET Срауткалнс, который также запечатлел неизвестное вещество на видео.
Коричневые кучи он потрогал палкой, сделав вывод, что они мягкие, еще и запах у них необычный - пахнет "закопченной железной дорогой". По словам мужчины, запах не сильный, по крайней мере некоторое время на пляже его не ощущаешь. В свою очередь, в помещении можно почувствовать.
Как указала порталу TVNET представитель VVD Айя Ялинска, служба получила информацию о субстанции странного происхождения, выброшенной на берег Балтийского моря, еще 18 января. Человек сообщил специалистам VVD, что вещество находится в Микельбаке Таргальской волости Вентспилсского края. "Вентспилсскому самоуправлению было поручено осмотреть пляж и собрать вещество. Это было успешно сделано между двумя штормами", - подчеркнула Ялинска.
Однако уже на следующий день в VVD вновь поступили сообщения о выброшенных на берег неизвестных веществах. На этот раз их вымыло на территории Вентспилса.
"Службы не смогли собрать вещество, так как 20 и 21 января в Вентспилсе наблюдался сильный шторм. Проверка указанных мест будет проведена 24 или 25 января, - сообщила Ялинска. - Поступила информация, что подобные вещества наблюдались в районе мыса Колка и возле Павилосты. Региональное управление Государственной службы окружающей среды связалось с муниципалитетами и велело собрать эти выбросы".
Как напоминает VDD, очень часто после штормов на побережье наблюдаются разного рода выбросы.
"Часто это остатки пальмового масла, которые попадают в море с кораблей и вымываются на берег после штормов", - сообщила TVNET пресс-секретарь VDD. "Визуально эти выбросы похожи на ранее вымытые остатки пальмового масла, которые представляют собой органические вещества".