Вт, 25.01.2022
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Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Отопление и не только: Кабмин примет решение о компенсациях за подорожавшие энергоресурсы

Отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Сегодня, 25 января, на заседании Кабинета министров будет принято решение об утверждении пакета мер по поддержке населения и предприятий в связи с резким ростом цен на энергоресурсы.

Как сообщалось,

общая сумма нового пакета помощи составляет приблизительно 250 млн евро.

Условия и детали

Партнеры по коалиции на прошлой неделе договорились, что поддержка будет предоставлена сроком на четыре месяца - до мая этого года, отдельные виды поддержки, например, увеличенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца года.

Меры краткосрочной поддержки предусматривают, что государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (OIK), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, в том числе студентов до 24 лет, новое ежемесячное пособие 20 евро для всех пенсионеров, вне зависимости от статуса вакцинации, и людей с ограниченными возможностями.

Коалиция также пришла к соглашению о выплате увеличенного жилищного пособия до конца этого года и компенсации домохозяйствам чрезмерного подорожания теплоснабжения и газового отопления.

Поддержка охватит в общей сложности примерно 78 500 домохозяйств, а ее общая сумма за четыре месяца составит 5,5 млн евро.

Для поддержки в среднесрочной перспективе в течение месяца будет разработана и представлена правительству программа поддержки домохозяйств по переходу с отопления на ископаемом топливе, таком как природный газ, на устойчивое отопление и микрогенерирующие мощности, например, солнечные батареи. Параллельно в течение месяца правительству будет подан доклад о том, как упростить получение разрешений на объекты и оборудование по производству возобновляемой энергии.

Вчера на заседании коалиция в очередной раз выразила намерение поддержать выплату компенсаций населению и предприятиям в связи с ростом цен на энергоносители, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания.

Как подчеркнул премьер, помимо уже предоставленных и запланированных дополнительных мер поддержки, предусмотрена общая поддержка в размере 450 млн евро, которая пропорционально размеру экономики Латвии является одной из крупнейших в Европейском союзе.


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