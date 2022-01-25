Отопление и не только: Кабмин примет решение о компенсациях за подорожавшие энергоресурсы

Как сообщалось,

общая сумма нового пакета помощи составляет приблизительно 250 млн евро.

Условия и детали

Партнеры по коалиции на прошлой неделе договорились, что поддержка будет предоставлена сроком на четыре месяца - до мая этого года, отдельные виды поддержки, например, увеличенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца года.

Меры краткосрочной поддержки предусматривают, что государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (OIK), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, в том числе студентов до 24 лет, новое ежемесячное пособие 20 евро для всех пенсионеров, вне зависимости от статуса вакцинации, и людей с ограниченными возможностями.

Коалиция также пришла к соглашению о выплате увеличенного жилищного пособия до конца этого года и компенсации домохозяйствам чрезмерного подорожания теплоснабжения и газового отопления.

Поддержка охватит в общей сложности примерно 78 500 домохозяйств, а ее общая сумма за четыре месяца составит 5,5 млн евро.

Для поддержки в среднесрочной перспективе в течение месяца будет разработана и представлена правительству программа поддержки домохозяйств по переходу с отопления на ископаемом топливе, таком как природный газ, на устойчивое отопление и микрогенерирующие мощности, например, солнечные батареи. Параллельно в течение месяца правительству будет подан доклад о том, как упростить получение разрешений на объекты и оборудование по производству возобновляемой энергии.

Вчера на заседании коалиция в очередной раз выразила намерение поддержать выплату компенсаций населению и предприятиям в связи с ростом цен на энергоносители, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания.