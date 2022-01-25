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Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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В России школьница и ее друг убили семью девочки - они были против их отношений

Дом в селе Юрьевка, в котором произошло убийство ФОТО: Следственный комитет Российской Федерации

Куйбышевский районный суд города Омска в России на два месяца арестовал 14-летнюю школьницу и 17-летнего ученика колледжа, подозреваемых в убийстве матери, отчима и младшей сестры задержанной девочки, пишет "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет по области.

По версии СК, девочка из личной неприязни подговорила друга убить своих 35-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые выступали против отношений подростков, а также 10-летнюю сестру с инвалидностью, за которой она не хотела ухаживать. Издание "Город55" со ссылкой на источник сообщило, что девочка поделилась с молодым человеком, что отчим якобы приставал к ней, поэтому они и задумали убийство.

Для совершения преступления молодой человек взял у друга штык-нож для забоя домашних животных, а ночью в субботу, 22 января, вошел в дом семьи через заднюю дверь, которую для него открыла школьница, и убил взрослых и младшую сестру подруги.

После убийства подозреваемая с шестилетним братом пошла к соседям, которым рассказала, что ее семью убил незнакомый мужчина с бородой. Следователи проанализировали сказанное девочкой и ее поведение и усомнились, что та говорит правду. После чего пару проверили на детекторе лжи, к тому же важные детали также сообщил младший брат подозреваемой.

 Позже на допросах оба подозреваемых сознались в убийстве. Студент колледжа подробно рассказал о произошедшем, выдал орудие убийства и окровавленную одежду, в которую был одет во время совершения преступления.


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