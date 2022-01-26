ФОТО: Publicitātes foto

Вот уже пять лет Saliena Group, девелопер жилого комплекса Saliena, поддерживает детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей в Бабитском крае и пожертвовала более 15 000 евро.

Saliena Group намерена продолжить начатые благотворительные проекты, выделив на эти цели 30 000 евро в течение следующих пяти лет.

ФОТО: Publicitātes foto

Майкл Макаров (Michael Makarov), председатель правления Saliena Group: «Для нас большая честь принять участие в поддержке местных детей, которые нуждаются в помощи. Все предыдущие 5 лет отлично продемонстрировали успешное сотрудничество Saliena и Муниципалитета. Мы хотим и дальше развивать проекты благотворительности совместно с Марупским самоуправлением в большем масштабе. Мы планируем финансировать приобретение лекарств и специальное обслуживание для 100 нуждающихся детей».

Андрейс Энце (Andrejs Ence), председатель совета Марупского края: «Мы высоко ценим, поддержку предпринимателей нашего края — это помогает нам улучшить социальную среду, и не менее важно, чтобы это делалось в долгосрочной перспективе. Этот совместный проект — отличный пример того, как частный инвестор может участвовать и поддерживать муниципальные инициативы по улучшению социальной среды. Даже небольшая забота о наших детях делает их жизнь лучше.”

Участие в благотворительности является частью программы социальной инициативы Saliena Group, направленной на помощь детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями. Благотворительный проект способствует улучшению качества жизни детей региона, что соответствует философии застройщика - создать качественное и комфортное жилое пространство для семей в Saliena.

Жилой комплекс Saliena расположен между Ригой и Юрмалой. На площади 450 га разработана современная концепция с качественной и комфортной средой для жизни, работы и отдыха. В Saliena проживает 1500 семей из 15 разных стран. Благодаря трем международным школам и детским садам Saliena стала центром международного образования. Вместе с партнерами разрабатываются проекты, уникальные для латвийского рынка – крупнейший outlet «Via Jurmala Outlet Village», самое большое поле для гольфа в регионе «Jurmala Golf Club & Hotel», конноспортивный манеж, ледовый каток «Inbox.lv» и будущая футбольная база «Baltic Sports Village». Для отдыха и прогулок жителей Saliena на территории созданы три полностью благоустроенных парка площадью 14 га.

ФОТО: Publicitātes foto