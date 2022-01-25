Главный секс-символ MMA снялась в стрингах. Восхитилась даже Виктория Боня

На этот раз 27-летняя американка, которая обожает публиковать фотографии откровенного характера, предстала перед фанатами в стрингах.

Публикация уже успела набрать больше 130 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев на разных языках мира. В комментариях под этим снимком отметилась даже Виктория Боня, которая оставила два эмодзи "огонь".

Бывшая девушка-боец UFC регулярно публикует откровенные снимки, из-за которых многие могут не понять, что она является бойцом. Американка считается одним из секс-символов современного MMA, а на её Instagram подписано более 3 миллионов человек.