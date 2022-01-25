Вт, 25.01.2022
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Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija

Главный секс-символ MMA снялась в стрингах. Восхитилась даже Виктория Боня

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотографией.

На этот раз 27-летняя американка, которая обожает публиковать фотографии откровенного характера, предстала перед фанатами в стрингах.

Публикация уже успела набрать больше 130 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев на разных языках мира. В комментариях под этим снимком отметилась даже Виктория Боня, которая оставила два эмодзи "огонь".

Бывшая девушка-боец UFC регулярно публикует откровенные снимки, из-за которых многие могут не понять, что она является бойцом. Американка считается одним из секс-символов современного MMA, а на её Instagram подписано более 3 миллионов человек.

В 2021 году американка дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, проиграв единогласным решением судей Британ Харт. В июле того же года Пейдж потерпела второе поражение подряд - на этот раз от Рэйчел Остович.


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