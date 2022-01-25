Главный секс-символ MMA снялась в стрингах. Восхитилась даже Виктория Боня
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотографией.
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж Ванзант в своём Instagram поделилась с подписчиками откровенной фотографией.
На этот раз 27-летняя американка, которая обожает публиковать фотографии откровенного характера, предстала перед фанатами в стрингах.
Публикация уже успела набрать больше 130 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев на разных языках мира. В комментариях под этим снимком отметилась даже Виктория Боня, которая оставила два эмодзи "огонь".
Бывшая девушка-боец UFC регулярно публикует откровенные снимки, из-за которых многие могут не понять, что она является бойцом. Американка считается одним из секс-символов современного MMA, а на её Instagram подписано более 3 миллионов человек.
В 2021 году американка дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, проиграв единогласным решением судей Британ Харт. В июле того же года Пейдж потерпела второе поражение подряд - на этот раз от Рэйчел Остович.