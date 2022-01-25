Министр: в Латвии может появиться срочная служба

Для достижения цели Концепции национальной обороны в ближайшие два года необходимо набрать еще не менее 1200 солдат и 2000 земессаргов. Уже в прошлом году было набрано меньше солдат, чем годом ранее.

"Я поручил министерству, а также командующему прийти ко мне с докладом - в каком виде мы сможем удачнее увеличить наш личный состав. Нужен новый подход", - заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Между тем капитан запаса Национальных вооруженных сил или NBS считает, что с учетом рынка труда и демографической ситуации, потолок численности солдат и земессаргов уже достигнут.

"Мы рассчитываем, что нам придется конкурировать и на рынке труда, не только в частном секторе, но и с другими государственными силовыми структурами, учреждениями МВД, а именно Государственной пожарно-спасательной службой, Пограничной службой, Госполицией", - говорит руководитель Центра набора и отбора NBS Рихард Розенбаумс.

Обязательная армия?

Минобороны давно отказалось от введения обязательной воинской повинности.

Однако на прошлой неделе Артис Пабрикс заявил Латвийскому радио, что эта тема больше не является запретной. Это прокомментировал и капитан запаса NBS Мартиньш Вердиньш: "Некоторой формы обязательной военной службы могут избежать либо очень богатые страны, такие как Соединенные Штаты, либо очень безопасные страны, либо страны-протектораты, которые полагаются на гарантии безопасности другой страны.

Поскольку мы, надеюсь, не являемся протекторатом, сверхбогатой страной и находимся под угрозой, все это показывает, что нам трудно избежать какой-либо формы военной службы".

В министерстве говорят, что при нынешнем оборонном бюджете в 750 миллионов евро ввести обязательную службу практически невозможно.

По оценкам, первоначально необходимо будет инвестировать 600 миллионов , из которых не менее 110 миллионов будут тратиться на 3000 новобранцев каждый год.