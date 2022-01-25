Министр: в Латвии может появиться срочная служба

Для достижения цели Концепции национальной обороны в ближайшие два года необходимо набрать еще не менее 1200 солдат и 2000 земессаргов. Уже в прошлом году было набрано меньше солдат, чем годом ранее.
"Я поручил министерству, а также командующему прийти ко мне с докладом - в каком виде мы сможем удачнее увеличить наш личный состав. Нужен новый подход", - заявил министр обороны Артис Пабрикс.
Между тем капитан запаса Национальных вооруженных сил или NBS считает, что с учетом рынка труда и демографической ситуации, потолок численности солдат и земессаргов уже достигнут.
"Мы рассчитываем, что нам придется конкурировать и на рынке труда, не только в частном секторе, но и с другими государственными силовыми структурами, учреждениями МВД, а именно Государственной пожарно-спасательной службой, Пограничной службой, Госполицией", - говорит руководитель Центра набора и отбора NBS Рихард Розенбаумс.
Минобороны давно отказалось от введения обязательной воинской повинности.
Однако на прошлой неделе Артис Пабрикс заявил Латвийскому радио, что эта тема больше не является запретной. Это прокомментировал и капитан запаса NBS Мартиньш Вердиньш: "Некоторой формы обязательной военной службы могут избежать либо очень богатые страны, такие как Соединенные Штаты, либо очень безопасные страны, либо страны-протектораты, которые полагаются на гарантии безопасности другой страны.
Поскольку мы, надеюсь, не являемся протекторатом, сверхбогатой страной и находимся под угрозой, все это показывает, что нам трудно избежать какой-либо формы военной службы".
В министерстве говорят, что при нынешнем оборонном бюджете в 750 миллионов евро ввести обязательную службу практически невозможно.
По оценкам, первоначально необходимо будет инвестировать 600 миллионов , из которых не менее 110 миллионов будут тратиться на 3000 новобранцев каждый год.
Решение о том, как привлечь людей в вооруженные силы Латвии, все еще ожидается. Однако эксперты подчеркивают, что на службе нужно удержать существующий состав. В прошлом году к нему присоединились 475 профессиональных военных. К Земессардзе - 639 человек.