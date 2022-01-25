Депутат против ограничений: Роман Наудиньш объяснил, почему вышел из Национального объединения

По его мнению, Латвия не должна "бежать впереди паровоза" со своими решениями, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что оборот розничной торговли в Латвии уменьшился, в отличие от Литвы и Эстонии.

Наудиньш заявил, что в дальнейшем будет поддерживать те решения коалиции, которые для него приемлемы, например, те, которые будут направлены на поддержку предпринимательства.

По его словам, с коллегами были дискуссии об обоснованности тех или иных решений, но Наудиньшу не удавалось их убедить.

Наудиньш вышел из партии и фракции NA и пока не рассматривает возможность вступления в другую партию.

Ограничения

Что касается ограничений по Covid-19, то Наудиньш рассказал, что, по имеющейся у него информации, в Германии непривитые продолжают работать с отрицательными тестами, тогда как в Латвии с невакцинированными работниками "распрощались", и тем самым страна теряет людей, которые уезжают работать за границу.