Вт, 25.01.2022
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Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija

Девушка-боец спустя 13 лет ушла из стриптиза ради карьеры в ММА

Ванесса Демопулос ФОТО: AFP/SCANPIX

Американская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Ванесса Демопулос заявила об уходе из стриптиза. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

На турнире UFC 270 Демопулос одержала победу над Сильваной Суарес, а после поединка 33-летняя спортсменка заявила, что ушла из стриптиза ради полноценной подготовки к бою. До этого она совмещала карьеру в MMA и работу в ночном клубе.

"Ни для кого не секрет, что я на протяжении 13 лет работала в развлекательном бизнесе. Я покинула танцы около 6-8 недель назад, чтобы сосредоточиться на ММА", - заявила Демопулос.

Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приёмов бразильского джиу-джитсу.

На счету Демопулос 13 поединков в профессиональном MMA, в которых она одержала девять побед и потерпела четыре поражения.


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