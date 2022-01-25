Девушка-боец спустя 13 лет ушла из стриптиза ради карьеры в ММА
Американская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Ванесса Демопулос заявила об уходе из стриптиза. Об этом сообщает портал MMA Fighting.
Американская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Ванесса Демопулос заявила об уходе из стриптиза. Об этом сообщает портал MMA Fighting.
На турнире UFC 270 Демопулос одержала победу над Сильваной Суарес, а после поединка 33-летняя спортсменка заявила, что ушла из стриптиза ради полноценной подготовки к бою. До этого она совмещала карьеру в MMA и работу в ночном клубе.
"Ни для кого не секрет, что я на протяжении 13 лет работала в развлекательном бизнесе. Я покинула танцы около 6-8 недель назад, чтобы сосредоточиться на ММА", - заявила Демопулос.
Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приёмов бразильского джиу-джитсу.
На счету Демопулос 13 поединков в профессиональном MMA, в которых она одержала девять побед и потерпела четыре поражения.