Девушка-боец спустя 13 лет ушла из стриптиза ради карьеры в ММА

На турнире UFC 270 Демопулос одержала победу над Сильваной Суарес, а после поединка 33-летняя спортсменка заявила, что ушла из стриптиза ради полноценной подготовки к бою. До этого она совмещала карьеру в MMA и работу в ночном клубе.

"Ни для кого не секрет, что я на протяжении 13 лет работала в развлекательном бизнесе. Я покинула танцы около 6-8 недель назад, чтобы сосредоточиться на ММА", - заявила Демопулос.

Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приёмов бразильского джиу-джитсу.