Умер олимпийский чемпион 2000 года по спортивной гимнастике

"Мы знали, что он серьёзно болен и уже несколько недель находится в больнице. Вся страна болела за чемпиона. Мы знали, что он ведёт более серьёзную битву, чем Олимпиада, но мы верили в него.

Он не только добился выдающихся результатов как спортсмен, но и был прекрасным мужем и очень хорошим отцом. Мы выражаем соболезнования его семье и всему гимнастическому сообществу", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии, спортсмен был госпитализирован с коронавирусом в декабре 2021 года и провёл несколько недель на искусственной вентиляции лёгких.

Postimees пишет, что Чоллань не был вакцинирован и со скептицизмом высказывался о коронавирусе в соцсетях. В сентябре Чоллань опубликовал в Instagram фотографию водки под названием "Вакцина" и написал, что он был вакцинирован. "По крайней мере, мне не нужно ждать несколько недель для повторной инъекции", - пошутил он.

Чоллань побеждал на чемпионате мира в 1998 году в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и на чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене. Спортсмен трижды принимал участие в Олимпийских играх - в 1996 году в Атланте он завоевал серебряную медаль, а в 2000-м стал чемпионом Игр в упражнении на кольцах.