Вт, 25.01.2022
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Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Covid-19: На прошлой неделе 17 учебных заведений полностью перешли на удаленку

Пустой класс в школе ФОТО: Zane Bitere/LETA

На прошлой неделе учеба полностью удаленно проходила в 17 учебных заведениях, сообщила агентству LETA старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

С 17 по 21 января полностью удаленно учились 12 общеобразовательных учреждений – пять основных школ, четыре средних, две начальные и одна гимназия, а также два дошкольных учебных заведения, два специальных учебных заведения и одна музыкально-художественная школа.

На карантине находились 4,05% детсадовских групп пятилетних и шестилетних детей, а еще 6,06% детсадовских групп были частично отправлены на карантин. Оба показателя выше, чем на предыдущей неделе.

На уровне основного образования на дистанционное обучение в основном направлялись ученики 1-6-х классов школ Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Огре.

Если раньше дистанционно на этапе основного образования обучались всего 5,92% от общего количества классов, то на прошлой неделе уже 18,12%.


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