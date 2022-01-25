Covid-19: На прошлой неделе 17 учебных заведений полностью перешли на удаленку

С 17 по 21 января полностью удаленно учились 12 общеобразовательных учреждений – пять основных школ, четыре средних, две начальные и одна гимназия, а также два дошкольных учебных заведения, два специальных учебных заведения и одна музыкально-художественная школа.

На карантине находились 4,05% детсадовских групп пятилетних и шестилетних детей, а еще 6,06% детсадовских групп были частично отправлены на карантин. Оба показателя выше, чем на предыдущей неделе.

На уровне основного образования на дистанционное обучение в основном направлялись ученики 1-6-х классов школ Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Огре.