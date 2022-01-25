ВИДЕО ⟩ "Рига" в проверочном матче обыграла чемпиона Словакии

Во вторник, 25 января, "Рига" в Дубае провела контрольный матч со словацким клубом "Слован" и одержала победу со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились марокканец Карим Лукили (6-я минута) и Артур Кранцманис (62'). Единственный гол в составе "Слована" забил Владимир Вайсс (63').

"Слован" является одним из самых титулованных клубов Словакии и бывшей Чехословакии. На счету "Слована" 23 победы во внутреннем чемпионате, а также 15 завоёванных Кубков Словакии/Чехословакии. В текущем сезоне действующий чемпион Словакии после 19 матчей занимает первое место в турнирной таблице.

Напомним, в первом проверочном матче в ОАЭ "Рига" потерпела поражение от варшавской "Легии" (0:2).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до начала февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против словацкой "Жилины", малазийской команды "Джохор Дарул Такзим", а также московского "Спартака".