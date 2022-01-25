Навальный и его соратники включены в список "террористов и экстремистов"

Шаведдинов рассказал интернет-изданию The Insider, что внесение в список не стало для него неожиданностью: "Это довольно ожидаемо, потому что все их действия были направлены на то, чтобы продолжать давление на нас. Так что продолжаем работу, несмотря ни на что... Все коллеги, которые попали в него, также собираются продолжать свою работу. У тех из них, кто находится в России и проходит по "экстремистскому" делу, есть проблемы посерьезнее в виде запрета определенных действий... Не знаю, почему все это произошло именно сегодня; возможно, это связано с премьерой (документального фильма о Навальном. - Ред.), возможно, и нет".