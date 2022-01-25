Вт, 25.01.2022
Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, например, невозможность быть с близкими, которые тяжело больны. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

25 января в одном абзаце ⟩ Решения правительства, похожий на Левитса президент и новый подтип омикрона

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Снова вторник, снова заседание правительства! На этот раз итоги более приятные - приняты решения о компенсациях, пособиях и не только. Однако это далеко не все, что произошло за день. Рассказываем коротко.

События дня в одном абзаце

Опять "рекорд" - число новых случаев Covid-19 за одни сутки перевалило за 6000. Между тем в Европе распространяется новый подтип омикрона, а Латвия уже скоро получит новую вакцину против коронавируса. При этом большинство инфицированных Covid-19 - дети. Зачем поддерживать ограничения, если болеют и привитые, и непривитые? Тканевые маски - все, однако торговые центры рады отношению покупателей, а больницам из-за цен на электричество придется поднимать тарифы. Ситуация вокруг Украины: Латвия резко критикует позицию Германии в конфликте вокруг Украины, Кремль недоволен приведением США в боевую готовность 8500 военнослужащих, Москва дала ответ на вопрос, может ли Россия прекратить поставки газа в случае санкций. Происшествия в России: школьница и ее друг убили семью девочки, женщина погибла на глазах у семьи на Крещение, полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского. О других событиях: с начала сезона долги клиентов Rīgas siltums превысили 15 млн евро, под Цесисом в ДТП погибла молодая женщина, счета бьют по карману даже миллионера Геркенса - пришлось отключить бассейн, Близкая подруга Арниса Лицитиса рассказала о последних днях жизни актера. Немного занятного чтива: Он называет их собаками, а они желают ему смерти. История нелюбви русского волейболиста и поляков, Истории "золотоискательниц" с несчастливым концом, и Бостонский душитель, первой жертвой которого стала латышка Анна Шлесере.

Все обсуждают

Во вторник, 25 января, на заседании Кабинета министров было принято решение об утверждении пакета мер по поддержке населения и предприятий в связи с резким ростом цен на энергоресурсы. В итоге, жители получат компенсации и пособия. Какие? Читайте здесь.

Чем себя порадовать

Порция вкусного веганского блюда - это не только полезно для фигуры и здоровья, но и экологически чистый выбор. Предлагаем вам попробовать приготовить мороженое тирамису с бананами на гриле, которое не повредит фигуре.

Фото дня: Президенты Латвии и Эстонии. Пользователи соцсетей отмечают, что они ну очень похожи!


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