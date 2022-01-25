О дальнейших шагах в сфере эпидемиологической безопасности единого мнения нет

Он сообщил, что, хотя в OVG были дискуссии на эту тему, мнения экспертов различаются, а порой даже противоречат друг другу.

"В настоящее время я воздержусь говорить о том, какими могут быть эти дополнительные [ограничения]. Есть предлагаемые Министерством здравоохранения основные направления: удаленная работа и другие, но в настоящее время общего взгляда на уровне OVG нет", - сказал Цитсковскис.

Как свидетельствует протокол заседания OVG от 20 января, представители Минздрава указали, что в настоящее время невозможно говорить о пересмотре мер эпидемиологической безопасности, а также ясно, что обширного инфицирования общества не избежать. Также Минздрав указал что только увеличения охвата вакцинацией не будет достаточно для снижения уровня инфицирования и важно сделать все возможное, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости.