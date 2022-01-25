В целях экономии жители носят одноразовые маски неделями. Почему так делать не стоит?

Со вторника привычные уже тканевые маски для лица не годятся. Чтобы пойти в любое публичное место, необходимые медицинские маски или респираторы FFP2 без клапана. Приобретенные в одном из магазинов Бауски три медицинские маски обошлись в полтора евро. Для многих жителей это слишком дорого.

Опрошенные в Бауске люди говорят, что и до этого носили медицинские маски, однако использовали их повторно. Нуждающиеся и малообеспеченные жители в муниципальных социальных службах могут получить 50 оплаченных государством медицинских масок. Однако те, кто статусу нуждающегося или малообеспеченного не соответствует, и в дальнейшем будут приобретать маски или респираторы за свои деньги. Как свидетельствуют наблюдения ReTV, новые требования чаще выполняются лишь формально.

"Длительное ношение одноразовых масок или респираторов не обеспечит защиту ни для себя, ни для других", - указывает директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета Страдиня Ивар Ванадзиньш.

"Если респиратор носят один, два или три дня, то это однозначно лучше тканевой маски, но если его используют три недели, то, наверное, ни в том, ни в том, нет никакого смысла.

Если мы в этот респиратор каждый день выдыхаем теплый, влажный воздух, то в нем за один, два или три дня начнет расти все, что только может вырасти.

Конечно, так мы сами лишний раз угрожаем себе", - пояснил Ванадзиньш.

Между использованиями респираторы нельзя хранить в полиэтиленовом пакетике, так как это - самая лучшая кормушка для микроорганизмов. В свою очередь повторное использование медицинских масок недопустимо.

"Если я должен ответить по принципам науки, то они все-таки одноразовые. Может быть, что один раз можно снять, но ее же нельзя снять, не прикоснувшись ко внутренней стороне. Второе - ее фильтр гораздо, гораздо тоньше, он гораздо быстрее теряет свою способность фильтровать", - сказал Ивар Ванадзиньш.